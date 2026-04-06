    Hörmüz boğazından keçən tankerlərin sayı 90 % azalıb

    Fars körfəzi regionunda silahlı qarşıdurma başlayandan sonra Hörmüz boğazından keçən neft tankerlərinin sayı ən azı 90 % azalıb.

    "Report" "Al Hadath" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bəhreynin xarici işlər naziri Abdullətif bin Rəşid əl-Zayani bildirib.

    "Cari ilin fevralın 28-dən başlayaraq Hörmüz boğazından tanker hərəkətinin həcmi 90 %-dən çox azalıb", - nazir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Hörmüz boğazındakı vəziyyət qlobal ərzaq təhlükəsizliyinə və "beynəlxalq hüquq normalarına real təhlükə yaradır".

    "Hörmüz boğazındakı böhranın nizamlanmasında zaman amili həlledici əhəmiyyət kəsb edir, onun həlli isə dünya birliyi tərəfindən təxirəsalınmaz addımların atılmasını tələb edir", - deyə əz-Zəyani bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başladıb. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    İran rəhbərliyi həmçinin ABŞ, İsrail və əməliyyata dəstək verən dövlətlərlə əlaqəsi olan gəmilər üçün Hörmüz boğazının bağlanması barədə qərar qəbul edib. Münaqişə zamanı Tehranın icazəsi olmadan boğazdan keçməyə cəhd edən bir neçə tanker hücuma məruz qalıb.

    Трафик судов через Ормуз сократился более чем на 90%

