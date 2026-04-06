Трафик судов через Ормуз сократился более чем на 90%

Число нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив, сократилось как минимум на 90% после начала вооруженного противостояния в регионе Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath, об этом сообщил глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

"Начиная с 28 февраля текущего года объем танкерного движения через Ормузский пролив уменьшился более чем на 90%", - заявил министр.

По его словам, обстановка в Ормузском проливе "несет реальную угрозу нормам международного права" и глобальной продовольственной безопасности.

"Временной фактор приобретает решающее значение в урегулировании кризиса в Ормузском проливе, а его разрешение требует незамедлительных шагов со стороны мирового сообщества", - заявил аз-Заяни.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

Иранское руководство также приняло решение о перекрытии Ормузского пролива для судов, имеющих связь с США, Израилем и государствами, оказавшими поддержку в операции. В ходе конфликта несколько танкеров подверглись нападению при попытке пройти через пролив без санкции Тегерана.