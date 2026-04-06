Qazaxıstanın şimalında su bəndi yarılıb
Region
- 06 aprel, 2026
- 02:51
Qazaxıstanın şimalındakı Akmola vilayətində "Şoptıkol" bəndi yarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə respublikanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Məlumata görə, ərazidə bərpa işləri aparılır, hidrotexniki qurğu Qorğaljın rayonunun Sabındı kəndindən 2 km şimalda yerləşir.
"Hadisə yerində suyun təhlükəsiz şəkildə buraxılması üçün operativ işlər aparılır. Fəsadların aradan qaldırılmasına FHN-in, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, rayon polis şöbəsinin, eləcə də yol xidmətlərinin qüvvə və vasitələri cəlb olunub.
"Ümumilikdə 170-ə yaxın şəxsi heyət və 43 ədəd texnika cəlb edilib. Bəndin möhkəmləndirilməsi, lazımi materialların tökülməsi və suyun kənarlaşdırılması üzrə tədbirlər görülür", - qurumdan qeyd edilib.
21:20
Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdırXarici siyasət
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04