    Qazaxıstanın şimalında su bəndi yarılıb

    • 06 aprel, 2026
    • 02:51
    Qazaxıstanın şimalındakı Akmola vilayətində "Şoptıkol" bəndi yarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə respublikanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, ərazidə bərpa işləri aparılır, hidrotexniki qurğu Qorğaljın rayonunun Sabındı kəndindən 2 km şimalda yerləşir.

    "Hadisə yerində suyun təhlükəsiz şəkildə buraxılması üçün operativ işlər aparılır. Fəsadların aradan qaldırılmasına FHN-in, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, rayon polis şöbəsinin, eləcə də yol xidmətlərinin qüvvə və vasitələri cəlb olunub.

    "Ümumilikdə 170-ə yaxın şəxsi heyət və 43 ədəd texnika cəlb edilib. Bəndin möhkəmləndirilməsi, lazımi materialların tökülməsi və suyun kənarlaşdırılması üzrə tədbirlər görülür", - qurumdan qeyd edilib.

    Qazaxıstan FHN Akmola vilayəti Su bəndinin yarılması
    На севере Казахстана прорвало плотину

    Son xəbərlər

    21:20

    Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti