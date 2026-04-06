В Акмолинской области на севере Казахстана прорвало плотину "Шоптыколь".

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Согласно информации, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы, гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды в Коргалжынском районе.

"На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб.

Всего привлечено порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники. Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды", - указали в ведомстве.