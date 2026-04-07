    ВС США сообщили о поражении более 155 иранских кораблей

    07 апреля, 2026
    • 02:49
    ВС США сообщили о поражении более 155 иранских кораблей

    Соединенные Штаты с начала военной операции против Ирана повредили или уничтожили свыше 155 кораблей исламской республики.

    Как передает Report, c таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    Согласно опубликованным данным, по состоянию на 6 апреля "уничтожены или повреждены" более 155 иранских кораблей. Кроме того, в рамках операции "Эпическая ярость" американские военные нанесли удары по более чем 13 тыс. целей.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, нанеся удары по Израилю.

    Также атакам подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

