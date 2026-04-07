    ABŞ Silahlı Qüvvələri İranın 155-dən çox gəmisinə zərbə endirdiyini bildirib

    ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyatın başlanğıcından bəri İslam Respublikasının 155-dən çox gəmisinə zərər vurub və ya məhv edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu iddia ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) tərəfindən irəli sürülüb.

    Məlumatlara görə, 6 aprelə qədər İranın 155-dən çox gəmisi ya "məhv edilib və ya zədələnib". Bundan əlavə, "Epik qəzəb" əməliyyatının bir hissəsi olaraq ABŞ hərbçiləri 13 mindən çox hədəfə zərbə endirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Tehran da daxil olmaqla, ölkənin ən böyük şəhərlərinə zərbələr endirilib. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ və İsrailə qarşı genişmiqyaslı cavab əməliyyatı elan edərək hücumlara başlayıb. ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, İraq, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı hərbi obyektlərinə hücumlar edilib.

    ВС США сообщили о поражении более 155 иранских кораблей

    05:14

    KİV: Britaniya Hörmüz boğazının təhlükəsizliyi ilə bağlı 40 ölkənin hərbçiləri ilə görüş keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:32

    Çexiyada dizelin qiyməti son dörd ildə ən yüksək həddi keçib

    Digər ölkələr
    04:08

    ABŞ Silahlı Qüvvələri İranın 155-dən çox gəmisinə zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    03:44

    KİV: Mülki infrastrukturlara zərbələr Britaniya bazalarının istifadə şərtlərini poza bilər

    Digər ölkələr
    03:21

    ABŞ SEPAH-ın "USS Tripoli" desant gəmisinə hücum xəbərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    02:57

    İsrail və Yunanıstan PULS raket sistemlərinin tədarükü ilə bağlı müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    02:38

    Ferit Hoxha: Aİ-nin heç bir üzvü Albaniyanın ittifaqa qoşulmasını bloklamayıb

    Digər ölkələr
    02:13

    İranın Küveydəki bazaya hücumu zamanı ABŞ-nin 15 hərbçisi yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:44

    İsrail Ordusu Tehranda SEPAH-ın obyektlərinə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti