Ферит Ходжа: ни одна страна ЕС не блокирует вступление Албании в союз

Ни одна страна Евросоюза не блокирует процесс вступления Албании, переговоры продолжаются без препятствий.

Как передает Report, об этом заявил министр Европы и иностранных дел Албании Ферит Ходжа в интервью Euronews Albania.

По его словам, Албания находится на правильном пути к членству в ЕС. Он отметил, что в ходе переговоров страны-члены могут поднимать дополнительные вопросы, однако это не означает блокирования процесса.

Министр подчеркнул, что Албания стала первой страной, ведущей переговоры по новой методологии ЕС, и уже устранила 92 пробела, необходимые для открытия переговорных глав.

"Процесс не заблокирован и не замедлен. Еврокомиссия видит наш прогресс и считает, что Албания движется в правильном направлении. Переговоры носят серьезный характер, и государства-члены будут продолжать задавать вопросы для оценки прогресса", - сказал он.

Ходжа также заявил, что отношения с Грецией переживают один из самых продуктивных периодов. По его словам, по итогам встреч в Афинах стороны договорились ускорить решение существующих вопросов в рамках согласованного подхода.

Он высоко оценил роль Греции в поддержке евроинтеграции Албании, назвав Афины доброжелательным партнером.

Министр сообщил, что в ближайшее время состоится расширенная встреча с греческим коллегой, направленная на развитие двустороннего сотрудничества.

По его словам, предстоящие переговоры являются частью усилий по устранению оставшихся проблем и обеспечению дальнейшего продвижения Албании к членству в ЕС.