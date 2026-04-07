Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Ферит Ходжа: ни одна страна ЕС не блокирует вступление Албании в союз

    Другие страны
    • 07 апреля, 2026
    • 03:09
    Ферит Ходжа: ни одна страна ЕС не блокирует вступление Албании в союз

    Ни одна страна Евросоюза не блокирует процесс вступления Албании, переговоры продолжаются без препятствий.

    Как передает Report, об этом заявил министр Европы и иностранных дел Албании Ферит Ходжа в интервью Euronews Albania.

    По его словам, Албания находится на правильном пути к членству в ЕС. Он отметил, что в ходе переговоров страны-члены могут поднимать дополнительные вопросы, однако это не означает блокирования процесса.

    Министр подчеркнул, что Албания стала первой страной, ведущей переговоры по новой методологии ЕС, и уже устранила 92 пробела, необходимые для открытия переговорных глав.

    "Процесс не заблокирован и не замедлен. Еврокомиссия видит наш прогресс и считает, что Албания движется в правильном направлении. Переговоры носят серьезный характер, и государства-члены будут продолжать задавать вопросы для оценки прогресса", - сказал он.

    Ходжа также заявил, что отношения с Грецией переживают один из самых продуктивных периодов. По его словам, по итогам встреч в Афинах стороны договорились ускорить решение существующих вопросов в рамках согласованного подхода.

    Он высоко оценил роль Греции в поддержке евроинтеграции Албании, назвав Афины доброжелательным партнером.

    Министр сообщил, что в ближайшее время состоится расширенная встреча с греческим коллегой, направленная на развитие двустороннего сотрудничества.

    По его словам, предстоящие переговоры являются частью усилий по устранению оставшихся проблем и обеспечению дальнейшего продвижения Албании к членству в ЕС.

    Ferit Hoxha: Aİ-nin heç bir üzvü Albaniyanın ittifaqa qoşulmasını bloklamayıb

