В Чехии цены на дизель достигли максимума за четыре года
- 07 апреля, 2026
- 03:31
Цена дизельного топлива в Чехии достигла максимального уровня за последние четыре года.
Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.
Отмечается, что стоимость одного литра дизельного топлива на автозаправочных станциях республики в среднем составляет 48,39 кроны (чуть менее €2). Цена бензина также достигла максимума за последние 3,5 года - литр бензина Natural 95 продается в среднем за 41,63 кроны (примерно €1,7).
Власти Чехии с целью сдерживания роста цен на автомобильное топливо приняли решение ограничить маржу компаний-продавцов и снизить акцизный налог на дизельное топливо. Кроме того, Министерство финансов республики будет ежедневно устанавливать допустимые максимальные цены на топливо на АЗС страны.
