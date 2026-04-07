В Чехии цены на дизель достигли максимума за четыре года

Цена дизельного топлива в Чехии достигла максимального уровня за последние четыре года.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Отмечается, что стоимость одного литра дизельного топлива на автозаправочных станциях республики в среднем составляет 48,39 кроны (чуть менее €2). Цена бензина также достигла максимума за последние 3,5 года - литр бензина Natural 95 продается в среднем за 41,63 кроны (примерно €1,7).

Власти Чехии с целью сдерживания роста цен на автомобильное топливо приняли решение ограничить маржу компаний-продавцов и снизить акцизный налог на дизельное топливо. Кроме того, Министерство финансов республики будет ежедневно устанавливать допустимые максимальные цены на топливо на АЗС страны.