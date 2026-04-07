    Çexiyada dizelin qiyməti son dörd ildə ən yüksək həddi keçib

    Digər ölkələr
    • 07 aprel, 2026
    • 04:32
    Çexiyada dizel yanacağının qiyməti son dörd ildə ən yüksək həddi keçib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə CTK agentliyi xəbər verib.

    Ölkə üzrə yanacaqdoldurma məntəqələrində bir litr dizel yanacağının orta qiyməti 48,39 krondur (2 avrodan bir qədər az). Benzin də qiymətləri son 3,5 ilin ən yüksək həddini keçib, "Natural" 95 markalı benzininin bir litri orta hesabla 41,63 krona (təxminən 1,7 avro) satılır.

    Çexiya hakimiyyəti yanacağın qiymətlərinin artmasının qarşısını almaq üçün pərakəndə satış şirkətlərinin mənfəət həddini məhdudlaşdırmaq və dizel yanacağına aksiz vergisini azaltmaq qərarına gəlib. Bundan əlavə, respublikanın Maliyyə Nazirliyi ölkə üzrə yanacaqdoldurma məntəqələrində gündəlik maksimum yanacaq qiymətlərini müəyyən edəcək.

    Çexiya Dizel
    В Чехии цены на дизель достигли максимума за четыре года

    05:14

    KİV: Britaniya Hörmüz boğazının təhlükəsizliyi ilə bağlı 40 ölkənin hərbçiləri ilə görüş keçirəcək

    04:32

    Çexiyada dizelin qiyməti son dörd ildə ən yüksək həddi keçib

    04:08

    ABŞ Silahlı Qüvvələri İranın 155-dən çox gəmisinə zərbə endirdiyini bildirib

    03:44

    KİV: Mülki infrastrukturlara zərbələr Britaniya bazalarının istifadə şərtlərini poza bilər

    03:21

    ABŞ SEPAH-ın "USS Tripoli" desant gəmisinə hücum xəbərini təkzib edib

    02:57

    İsrail və Yunanıstan PULS raket sistemlərinin tədarükü ilə bağlı müqavilə imzalayıb

    02:38

    Ferit Hoxha: Aİ-nin heç bir üzvü Albaniyanın ittifaqa qoşulmasını bloklamayıb

    02:13

    İranın Küveydəki bazaya hücumu zamanı ABŞ-nin 15 hərbçisi yaralanıb

    01:44

    İsrail Ordusu Tehranda SEPAH-ın obyektlərinə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb

