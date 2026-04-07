    CENTCOM опроверг сообщения КСИР об ударе по десантному кораблю USS Tripoli

    • 07 апреля, 2026
    Центральное командование ВС США опровергло заявление Корпус стражей исламской революции об атаке на американский десантный корабль-вертолетоносец USS Tripoli (LHA-7).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центральное командование ВС США, опубликованном в соцсети X.

    "Корпус стражей Исламской революции Ирана утверждает, что они атаковали ракетами десантный корабль USS Tripoli (LHA-7), вынудив его уйти из региона в южную часть Индийского океана. Факт: USS Tripoli не был атакован и продолжает курсировать в Аравийском море в поддержку операции "Эпическая ярость", - говорится в сообщении.

    Ранее пресс-служба Корпус стражей исламской революции заявляла, что ВС Ирана нанесли удар по USS Tripoli (LHA-7), вынудив его отойти в южные воды Персидского залива. Также КСИР утверждал, что были нанесены удары по связанному с Израилем контейнеровозу SDN7, о поражении которого ранее сообщало агентство Fars.

    Последние новости

    02:31

    При атаке дрона на авиабазу США в Кувейте ранены 15 военных

    Другие страны
    02:17

    СМИ: Удары по гражданской инфраструктуре могут нарушать условия использования британских баз

    Другие страны
    01:53

    CENTCOM опроверг сообщения КСИР об ударе по десантному кораблю USS Tripoli

    Другие страны
    01:25

    Израиль и Греция подписали соглашение о поставках ракетных систем PULS на $750 млн

    Другие страны
    00:51

    Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

    Внешняя политика
    00:43

    Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам КСИР в Тегеране

    Другие страны
    00:14

    Миссия NASA установила рекорд дальности полета человека от Земли

    Другие страны
    23:55

    ГААДА усилило работы по устранению последствий паводков на дорогах

    Инфраструктура
    23:48

    Трамп: Противоречия в НАТО начались с Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей