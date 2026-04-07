CENTCOM опроверг сообщения КСИР об ударе по десантному кораблю USS Tripoli

Центральное командование ВС США опровергло заявление Корпус стражей исламской революции об атаке на американский десантный корабль-вертолетоносец USS Tripoli (LHA-7).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центральное командование ВС США, опубликованном в соцсети X.

"Корпус стражей Исламской революции Ирана утверждает, что они атаковали ракетами десантный корабль USS Tripoli (LHA-7), вынудив его уйти из региона в южную часть Индийского океана. Факт: USS Tripoli не был атакован и продолжает курсировать в Аравийском море в поддержку операции "Эпическая ярость", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Корпус стражей исламской революции заявляла, что ВС Ирана нанесли удар по USS Tripoli (LHA-7), вынудив его отойти в южные воды Персидского залива. Также КСИР утверждал, что были нанесены удары по связанному с Израилем контейнеровозу SDN7, о поражении которого ранее сообщало агентство Fars.