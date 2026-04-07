Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 07 апреля, 2026
    • 03:56
    В Саудовской Аравии обломки ракет повредили энергетические объекты

    Обломки запущенных из Ирана ракет упали на энергетические объекты в Восточной провинции Саудовской Аравии, причинив им ущерб.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии.

    Согласно заявлению ведомства, "обломки баллистических ракет упали рядом с энергетическими объектами". При этом в министерстве добавили, что в настоящее время проводится оценка причиненного ущерба. Какие именно объекты были затронуты, не уточняется.

    Кроме того, саудовские военные сообщили, что силы ПВО страны перехватили и уничтожили семь ракет, выпущенных из Ирана по Восточной провинции королевства.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Саудовская Аравия

    Последние новости

    03:56

    В Саудовской Аравии обломки ракет повредили энергетические объекты

    Другие страны
    03:31

    В Чехии цены на дизель достигли максимума за четыре года

    Другие страны
    03:09

    Ферит Ходжа: ни одна страна ЕС не блокирует вступление Албании в союз

    Другие страны
    02:49

    ВС США сообщили о поражении более 155 иранских кораблей

    Другие страны
    02:31

    При атаке дрона на авиабазу США в Кувейте ранены 15 военных

    Другие страны
    02:17

    СМИ: Удары по гражданской инфраструктуре могут нарушать условия использования британских баз

    Другие страны
    01:53

    CENTCOM опроверг сообщения КСИР об ударе по десантному кораблю USS Tripoli

    Другие страны
    01:25

    Израиль и Греция подписали соглашение о поставках ракетных систем PULS на $750 млн

    Другие страны
    00:51

    Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

    Внешняя политика
    Лента новостей