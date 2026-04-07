В Саудовской Аравии обломки ракет повредили энергетические объекты

Обломки запущенных из Ирана ракет упали на энергетические объекты в Восточной провинции Саудовской Аравии, причинив им ущерб.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии.

Согласно заявлению ведомства, "обломки баллистических ракет упали рядом с энергетическими объектами". При этом в министерстве добавили, что в настоящее время проводится оценка причиненного ущерба. Какие именно объекты были затронуты, не уточняется.

Кроме того, саудовские военные сообщили, что силы ПВО страны перехватили и уничтожили семь ракет, выпущенных из Ирана по Восточной провинции королевства.