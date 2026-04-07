    При атаке дрона на авиабазу США в Кувейте ранены 15 военных

    В результате атаки беспилотника на авиабазу Али ас-Салем в Кувейте ранены 15 американских военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

    Два американских чиновника, комментируя ситуацию телеканалу, раскрыли некоторые подробности атаки. Отмечается, что удар по авиабазе был нанесен в ночное время. При этом часть раненых военнослужащих уже вернулась к службе.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Кувейт
    İranın Küveydəki bazaya hücumu zamanı ABŞ-nin 15 hərbçisi yaralanıb

