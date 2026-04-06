    Bernardu Silva mövsümün sonunda "Mançester Siti"dən ayrılacaq

    Bernardu Silva mövsümün sonunda Mançester Sitidən ayrılacaq

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun yarımmüdafiəçisi Bernardu Silva mövsümün sonunda - müqaviləsinin müddəti başa çatdıqdan sonra komandanı tərk edəcək.

    "Report"un "Sky Sports"a istinadən xəbərinə görə, bu barədə klubun baş məşqçisinin köməkçisi Xosep Linders bildirib.

    "Kapitan bənzərsizdir və onu başqa oyunçu ilə əvəz etmək olmaz, çünki belələri yoxdur. Ümid edirəm ki, o, son ayları yaxşı keçirəcək, bu, cəmi altı həftədir və o, layiqincə vidalaşacaq. O bütün bu diqqətə layiqdir", - deyə nəşr mütəxəssisin sözlərindən sitat gətirib.

    Silva "Mançester Siti"nin heyətində altı dəfə İngiltərə Premyer Liqasının çempionu olub.

    Cari mövsümdə oyunçu bütün turnirlərdə klubun heyətində 43 matç keçirib, bu oyunlarda üç qol və beş məhsuldar ötürmə ilə fərqlənib.

    Бернарду Силва летом покинет "Манчестер Сити"

    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    20:04

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti