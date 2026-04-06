Bernardu Silva mövsümün sonunda "Mançester Siti"dən ayrılacaq
- 06 aprel, 2026
- 05:48
İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun yarımmüdafiəçisi Bernardu Silva mövsümün sonunda - müqaviləsinin müddəti başa çatdıqdan sonra komandanı tərk edəcək.
"Report"un "Sky Sports"a istinadən xəbərinə görə, bu barədə klubun baş məşqçisinin köməkçisi Xosep Linders bildirib.
"Kapitan bənzərsizdir və onu başqa oyunçu ilə əvəz etmək olmaz, çünki belələri yoxdur. Ümid edirəm ki, o, son ayları yaxşı keçirəcək, bu, cəmi altı həftədir və o, layiqincə vidalaşacaq. O bütün bu diqqətə layiqdir", - deyə nəşr mütəxəssisin sözlərindən sitat gətirib.
Silva "Mançester Siti"nin heyətində altı dəfə İngiltərə Premyer Liqasının çempionu olub.
Cari mövsümdə oyunçu bütün turnirlərdə klubun heyətində 43 matç keçirib, bu oyunlarda üç qol və beş məhsuldar ötürmə ilə fərqlənib.