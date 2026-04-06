Бернарду Силва летом покинет "Манчестер Сити"
Футбол
- 06 апреля, 2026
- 05:43
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва покинет клуб по истечении контракта в конце сезона.
Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, об этом заявил помощник главного тренера "горожан" Хосеп Линдерс.
"Капитан уникален, и его нельзя заменить другим игроком, поскольку таких не существует. Надеюсь, он хорошо проведет последние месяцы, это всего шесть недель, и он достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания", - приводит издание слова специалиста.
Силва шесть раз становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне игрок провел за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и пятью результативными передачами.
Последние новости
