Бернарду Силва летом покинет "Манчестер Сити"
    Футбол
    • 06 апреля, 2026
    • 05:43
    Бернарду Силва летом покинет Манчестер Сити

    Полузащитник английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва покинет клуб по истечении контракта в конце сезона.

    Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, об этом заявил помощник главного тренера "горожан" Хосеп Линдерс.

    "Капитан уникален, и его нельзя заменить другим игроком, поскольку таких не существует. Надеюсь, он хорошо проведет последние месяцы, это всего шесть недель, и он достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания", - приводит издание слова специалиста.

    Силва шесть раз становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне игрок провел за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и пятью результативными передачами.

    ФК Манчестер Сити Бернарду Силва
    Bernardu Silva mövsümün sonunda "Mançester Siti"dən ayrılacaq

