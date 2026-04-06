PAŞA Bank планирует разместить новые акции по цене в 2,75 раза выше номинала

PAŞA Bank установил стартовую цену размещения акций из дополнительной эмиссии на уровне 55 манатов, что в 2,75 раза превышает их номинальную стоимость (20 манатов).

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Подписка на 932 926 обыкновенных именных акций (IPO) начнется 13 апреля и продлится до 12 мая. Акции могут приобрести как физические, так и юридические лица.

Приобрести ценные бумаги можно через платформы и мобильные приложения PASHA Capital Investment Company, ABB, а также через мобильное приложение PAŞA Bank и филиальную сеть PAŞA Bank и Kapital Bank.

Минимальный лот - одна акция.

Отметим, что банк за счет допэмиссии планирует увеличить уставный капитал на 18,659 млн манатов - с 354,512 млн до 373,171 млн манатов. В целом, новые инвесторы получат 5% акций банка.