    PAŞA Bank планирует разместить новые акции по цене в 2,75 раза выше номинала

    Финансы
    • 06 апреля, 2026
    • 12:19
    PAŞA Bank установил стартовую цену размещения акций из дополнительной эмиссии на уровне 55 манатов, что в 2,75 раза превышает их номинальную стоимость (20 манатов).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

    Подписка на 932 926 обыкновенных именных акций (IPO) начнется 13 апреля и продлится до 12 мая. Акции могут приобрести как физические, так и юридические лица.

    Приобрести ценные бумаги можно через платформы и мобильные приложения PASHA Capital Investment Company, ABB, а также через мобильное приложение PAŞA Bank и филиальную сеть PAŞA Bank и Kapital Bank.

    Минимальный лот - одна акция.

    Отметим, что банк за счет допэмиссии планирует увеличить уставный капитал на 18,659 млн манатов - с 354,512 млн до 373,171 млн манатов. В целом, новые инвесторы получат 5% акций банка.

    ОАО PAŞA Bank размещение акций
    "PAŞA Bank" yeni səhmlərini nominal dəyərindən 3 dəfə baha satmaq istəyir

    Последние новости

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
    Лента новостей