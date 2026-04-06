АБР подготовил портфель проектов на $3,7 млрд для развития Среднего коридора до 2031 года

Азиатский банк развития (АБР) завершил формирование стратегического подхода к развитию Коридора 2 ЦАРЭС (в значительной мере совпадает с маршрутом Среднего коридора), инвестиционный портфель проектов в рамках которого оценивается в 3,7 млрд долларов на период 2025-2030 годов.

Как передает Report, об этом в социальной сети написала Лязиза Сабырова, завершившая деятельность на посту директора отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии АБР, а с сегодняшнего дня возглавляющая представительство АБР в Армении.

Она указала, что начиная с 2022 года в рамках программы ЦАРЭС (программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) удалось привлечь свыше 12 млрд долларов региональных инвестиций. Помимо этого, АБР в роли Секретариата ЦАРЭС обеспечил привлечение 26 млн долларов ресурсов технической помощи для сопровождения проектов и инициатив программы.

"Мы достигли важной вехи в региональном энергетическом сотрудничестве благодаря проекту Каспийского зеленого энергетического коридора при поддержке АБР и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), а также завершили разработку подхода к развитию Коридора 2 ЦАРЭС с портфелем проектов на сумму 3,7 млрд долларов на 2025-2030 годы", - подчеркнула Л. Сабырова.

Глава представительства также сообщила о создании и запуске Фонда подготовки проектов ЦАРЭС в сфере климата и устойчивого развития (CSPPF), учрежденного при содействии Китая и Республики Корея. Вместе с тем был подготовлен и внедрен План действий ЦАРЭС по вопросам изменения климата, а стратегии ЦАРЭС в областях транспорта, торговли и цифровых технологий были скорректированы с учетом трансформации глобальной обстановки.

Как отметила Л.Сабырова, предпринятые шаги обеспечили запуск ряда значимых инициатив, в том числе CARTIF, механизма BUILD, формирование новой Рабочей группы по интеллектуальной мобильности, а также переход к очередному этапу реализации Цифрового коридора ЦАРЭС. Одновременно достигнут прогресс в сфере торговой политики, упрощения торговых процедур, развития "зеленых" компетенций, финансирования рисков стихийных бедствий и по другим направлениям.

По информации Министерства транспорта Казахстана, объемы грузоперевозок по данному маршруту показывают стабильную положительную динамику: в 2019 году они составили 759 тыс. тонн, в 2020-м - 783 тыс. тонн, в 2021-м - 586 тыс. тонн, в 2022-м - 1,485 млн тонн, в 2023-м - 2,764 млн тонн, а в 2024 году достигли 4,484 млн тонн.

По информации Организации тюркских государств (ОТГ), в 2025 году объем грузоперевозок по Среднему коридору достиг 4,7 млн тонн.

К 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год, что укрепит транзитный потенциал Азербайджана и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру.

Отметим, что целевой прогноз на 2030 год по грузоперевозкам через Транскаспийский международный транспортный маршрут составляет 11,4 млн тонн.