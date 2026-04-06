    АБР подготовил портфель проектов на $3,7 млрд для развития Среднего коридора до 2031 года

    • 06 апреля, 2026
    АБР подготовил портфель проектов на $3,7 млрд для развития Среднего коридора до 2031 года

    Азиатский банк развития (АБР) завершил формирование стратегического подхода к развитию Коридора 2 ЦАРЭС (в значительной мере совпадает с маршрутом Среднего коридора), инвестиционный портфель проектов в рамках которого оценивается в 3,7 млрд долларов на период 2025-2030 годов.

    Как передает Report, об этом в социальной сети написала Лязиза Сабырова, завершившая деятельность на посту директора отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии АБР, а с сегодняшнего дня возглавляющая представительство АБР в Армении.

    Она указала, что начиная с 2022 года в рамках программы ЦАРЭС (программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) удалось привлечь свыше 12 млрд долларов региональных инвестиций. Помимо этого, АБР в роли Секретариата ЦАРЭС обеспечил привлечение 26 млн долларов ресурсов технической помощи для сопровождения проектов и инициатив программы.

    "Мы достигли важной вехи в региональном энергетическом сотрудничестве благодаря проекту Каспийского зеленого энергетического коридора при поддержке АБР и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), а также завершили разработку подхода к развитию Коридора 2 ЦАРЭС с портфелем проектов на сумму 3,7 млрд долларов на 2025-2030 годы", - подчеркнула Л. Сабырова.

    Глава представительства также сообщила о создании и запуске Фонда подготовки проектов ЦАРЭС в сфере климата и устойчивого развития (CSPPF), учрежденного при содействии Китая и Республики Корея. Вместе с тем был подготовлен и внедрен План действий ЦАРЭС по вопросам изменения климата, а стратегии ЦАРЭС в областях транспорта, торговли и цифровых технологий были скорректированы с учетом трансформации глобальной обстановки.

    Как отметила Л.Сабырова, предпринятые шаги обеспечили запуск ряда значимых инициатив, в том числе CARTIF, механизма BUILD, формирование новой Рабочей группы по интеллектуальной мобильности, а также переход к очередному этапу реализации Цифрового коридора ЦАРЭС. Одновременно достигнут прогресс в сфере торговой политики, упрощения торговых процедур, развития "зеленых" компетенций, финансирования рисков стихийных бедствий и по другим направлениям.

    По информации Министерства транспорта Казахстана, объемы грузоперевозок по данному маршруту показывают стабильную положительную динамику: в 2019 году они составили 759 тыс. тонн, в 2020-м - 783 тыс. тонн, в 2021-м - 586 тыс. тонн, в 2022-м - 1,485 млн тонн, в 2023-м - 2,764 млн тонн, а в 2024 году достигли 4,484 млн тонн.

    По информации Организации тюркских государств (ОТГ), в 2025 году объем грузоперевозок по Среднему коридору достиг 4,7 млн тонн.

    К 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год, что укрепит транзитный потенциал Азербайджана и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру.

    Отметим, что целевой прогноз на 2030 год по грузоперевозкам через Транскаспийский международный транспортный маршрут составляет 11,4 млн тонн.

    Азиатский банк развития (АБР) Средний коридор Лязиза Сабырова Портфель проектов Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЕС)
    ADB Orta Dəhlizin inkişafı üçün dəyəri 4 milyard dollara yaxın layihə portfeli hazırlayıb
    ADB prepares $3.7B project pipeline for Middle Corridor by 2030

    Последние новости

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
    Лента новостей