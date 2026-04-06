Россия и Саудовская Аравия отменяют визы для граждан с 11 мая
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 12:33
Соглашение между правительствами России и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 11 мая 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел России.
Согласно документу, граждане России и Саудовской Аравии смогут въезжать и находиться на территории друг друга без виз на срок до 90 дней в течение календарного года, как непрерывно, так и суммарно.
При этом безвизовый режим не распространяется на случаи трудовой деятельности, обучения или постоянного проживания. Для поездок в эти целях, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему потребуется оформление соответствующей визы.
