    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Россия и Саудовская Аравия отменяют визы для граждан с 11 мая

    Россия и Саудовская Аравия отменяют визы для граждан с 11 мая

    Соглашение между правительствами России и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 11 мая 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

    Согласно документу, граждане России и Саудовской Аравии смогут въезжать и находиться на территории друг друга без виз на срок до 90 дней в течение календарного года, как непрерывно, так и суммарно.

    При этом безвизовый режим не распространяется на случаи трудовой деятельности, обучения или постоянного проживания. Для поездок в эти целях, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему потребуется оформление соответствующей визы.

    Безвизовый режим Россия Саудовская Аравия
    Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşlar üçün viza rejimini ləğv edəcək

