В Азербайджане пройдет очередной конкурс по приему на дипслужбу

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана пройдет очередной конкурс по приему на дипломатическую службу.

Как сообщили Report в МИД, для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на интернет-портале Государственного экзаменационного центра через услугу "Онлайн-регистрация для участия в конкурсе по приему в Министерство иностранных дел".

Регистрация продлится с 10:00 10 апреля до 18:00 10 мая 2026 года. Регистрация будет активна только в указанные даты.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке.