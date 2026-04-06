В Азербайджане пройдет очередной конкурс по приему на дипслужбу
Внутренняя политика
- 06 апреля, 2026
- 12:19
В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана пройдет очередной конкурс по приему на дипломатическую службу.
Как сообщили Report в МИД, для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на интернет-портале Государственного экзаменационного центра через услугу "Онлайн-регистрация для участия в конкурсе по приему в Министерство иностранных дел".
Регистрация продлится с 10:00 10 апреля до 18:00 10 мая 2026 года. Регистрация будет активна только в указанные даты.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке.
