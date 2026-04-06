Diplomatik xidmətə qəbul üzrə növbəti müsabiqə başlayır
Daxili siyasət
- 06 aprel, 2026
- 11:51
Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə növbəti müsabiqə başlayır.
Xarici İşlər Nazirliyindən "Report"a verilən xəbərə görə, müsabiqədə iştirak etmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet portalında "Xarici İşlər Nazirliyinə qəbul üzrə müsabiqədə iştirak etmək üçün onlayn qeydiyyat" xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir.
Müsabiqədə iştirak üçün qeydiyyat 10 aprel 2026-cı il saat 10:00-dan 10 may 2026-cı il saat 18:00-dək davam edəcək.
Qeydiyyat üçün xidmət yalnız sözügedən tarixlərdə aktiv olacaq.
Müsabiqə prosesi barədə daha ətraflı məlumatla buradan tanış mümkündür.
