    06 апреля, 2026
    12:16
    Парламент Турции на этой неделе обсудит запрет соцсетей для детей до 15 лет

    В Турции изменения в законодательстве, связанные с запретом социальных сетей для лиц до 15 лет, были утверждены соответствующей комиссией Великого национального собрания Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, обсуждение изменений на уровне парламента ожидается на этой неделе.

    Отмечается, что согласно новым правилам, платформы социальных сетей не смогут предоставлять услуги лицам, не достигшим 15-летнего возраста.

    Для пользователей, достигших 15 лет, но не достигших совершеннолетия, будут предоставлены "выделенные услуги". Информация о деталях этих услуг и мерах безопасности будет размещена на платформах.

    Кроме того, новый законопроект делает обязательным родительский контроль.

    Сообщается, что за нарушение указанного запрета предусмотрены серьезные наказания.

    TBMM komissiyası 15 yaşdan aşağı şəxslərin sosial mediaya giriş qadağasını təsdiqləyib
    Turkish parliament committee approves social media ban for those aged below 15

