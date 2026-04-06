Кямаледдин Гейдаров осмотрел затопленный район в Кешля
Происшествия
- 06 апреля, 2026
- 12:05
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил участок поселка Кешля в Низаминском районе Баку, затопленный в результате неисправности коллектора.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Министр ознакомился с ситуацией и проделанной работой по устранению последствий на месте и дал соответствующие указания.
Напомним, что 5 апреля в поселке Кешля из-за неисправности канализационного коллектора, некоторые дома подверглись подтоплению, в связи с чем на место были привлечены силы МЧС. Из подтопленных домов вчера было эвакуировано 58 граждан.
Последние новости
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22