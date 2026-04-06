Кямаледдин Гейдаров осмотрел затопленный район в Кешля

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил участок поселка Кешля в Низаминском районе Баку, затопленный в результате неисправности коллектора.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Министр ознакомился с ситуацией и проделанной работой по устранению последствий на месте и дал соответствующие указания.

Напомним, что 5 апреля в поселке Кешля из-за неисправности канализационного коллектора, некоторые дома подверглись подтоплению, в связи с чем на место были привлечены силы МЧС. Из подтопленных домов вчера было эвакуировано 58 граждан.