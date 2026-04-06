Kəmaləddin Heydərov Keşlədə suyun təsirinə məruz qalmış əraziyə gedib
Hadisə
- 06 aprel, 2026
- 11:32
Fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsində kollektorda yaranmış nasazlıq nəticəsində suyun təsirinə məruz qalmış əraziyə gedib.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazir yaranmış vəziyyət və fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərlə yerində tanış olub, aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verib.
Kəmaləddin Heydərov Keşlədə suyun təsirinə məruz qalmış əraziyə gedib
