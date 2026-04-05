Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Кешле эвакуированы 58 человек, в Баку продолжается очистка подтопленных территорий - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    • 05 апреля, 2026
    • 15:34
    В Кешле эвакуированы 58 человек, в Баку продолжается очистка подтопленных территорий - ОБНОВЛЕНО-2

    Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают в непрерывном режиме работы по обеспечению соответствующих мер безопасности на подтопленных территориях в связи с интенсивными дождями.

    Как сообщили Report в ведомстве, в настоящее время продолжаются работы по откачке и отводу воды, а также другие меры безопасности в подтопленных местах в Хазарском, Сабунчинском, Низаминском, Бинагадинском, Сабаильском и Гарадагском районах Баку, а также в Абшеронском районе и на автодороге Баку–Сумгайыт.

    Кроме того, в поселке Кешля в общей сложности эвакуированы 58 граждан.

    Отметим, что мероприятия по устранению последствий стихии проводятся силами Войск гражданской обороны МЧС, Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Бакинского регионального центра.

    В поселке Кешля Низаминского района Баку из-за неисправности, возникшей в коллекторе, некоторые дома подверглись подтоплению, в связи с чем на место были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Было отмечено, что благодаря необходимым и неотложным мерам, реализованным силами министерства, 37 граждан эвакуированы в безопасную зону. Кроме того, в районе продолжаются соответствующие меры безопасности, в том числе работы по откачке воды.

    Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Адиль Абдуллаев находится на месте происшествия.

    В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по горячей линии "112" поступила информация о подтоплении жилых домов в поселке Кешля Низаминского района города Баку из-за неисправности, возникшей в коллекторе.

    Как сообщили Report в МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы спасения особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Бакинского регионального центра МЧС.

    В настоящее время из подтопленных домов проводится эвакуация граждан, а также осуществляются другие необходимые меры безопасности.

    В Кешле эвакуированы 58 человек, в Баку продолжается очистка подтопленных территорий - ОБНОВЛЕНО-2

    поселок Кешля Эвакуация жителей
    Фото
    Видео
    Keşlədə 58 nəfər təxliyə edilib, Bakıda su basmış yerlər təmizlənir - YENİLƏNİB-2
    Фото
    Видео
    58 people evacuated in Keshla as flood cleanup efforts continue in Baku – UPDATED

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей