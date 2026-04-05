В Кешле эвакуированы 58 человек, в Баку продолжается очистка подтопленных территорий - ОБНОВЛЕНО-2

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают в непрерывном режиме работы по обеспечению соответствующих мер безопасности на подтопленных территориях в связи с интенсивными дождями.

Как сообщили Report в ведомстве, в настоящее время продолжаются работы по откачке и отводу воды, а также другие меры безопасности в подтопленных местах в Хазарском, Сабунчинском, Низаминском, Бинагадинском, Сабаильском и Гарадагском районах Баку, а также в Абшеронском районе и на автодороге Баку–Сумгайыт.

Кроме того, в поселке Кешля в общей сложности эвакуированы 58 граждан.

Отметим, что мероприятия по устранению последствий стихии проводятся силами Войск гражданской обороны МЧС, Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Бакинского регионального центра.

13:32

В поселке Кешля Низаминского района Баку из-за неисправности, возникшей в коллекторе, некоторые дома подверглись подтоплению, в связи с чем на место были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Было отмечено, что благодаря необходимым и неотложным мерам, реализованным силами министерства, 37 граждан эвакуированы в безопасную зону. Кроме того, в районе продолжаются соответствующие меры безопасности, в том числе работы по откачке воды.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Адиль Абдуллаев находится на месте происшествия.

11:30

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по горячей линии "112" поступила информация о подтоплении жилых домов в поселке Кешля Низаминского района города Баку из-за неисправности, возникшей в коллекторе.

Как сообщили Report в МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы спасения особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Бакинского регионального центра МЧС.

В настоящее время из подтопленных домов проводится эвакуация граждан, а также осуществляются другие необходимые меры безопасности.

В Кешле эвакуированы 58 человек, в Баку продолжается очистка подтопленных территорий - ОБНОВЛЕНО-2

