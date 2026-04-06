Шторм "Дейв" оставил около 27 тыс. домохозяйств в Швеции без электроэнергии
    • 06 апреля, 2026
    • 12:15
    Шторм Дейв оставил около 27 тыс. домохозяйств в Швеции без электроэнергии

    В Швеции после мощного шторма "Дейв" сохраняются серьезные перебои в работе транспорта и энергоснабжении - без электроэнергии остались около 27 тыс. домохозяйств.

    Как передает Report, об этом сообщает издание STV.

    Ремонтные работы осложнены сильным ветром, который создает опасность для аварийных бригад. В компании Ellevio сообщили, что пока нет точных сроков полного восстановления электроснабжения.

    Шторм также вызвал значительные перебои в работе железнодорожного транспорта. По данным Шведской транспортной администрации, ситуация остается напряженной, а движение поездов в ряде регионов частично или полностью приостановлено. Расчистка путей задерживается из-за рисков для безопасности работников.

    Шведский метеорологический и гидрологический институт предупреждает, что уже во второй половине дня ветер может снова усилиться, особенно на юге страны. Максимальная скорость порывов ветра во время шторма достигала 39,2 м/с, а средняя скорость – 30 м/с.

    Штормовое предупреждение Швеция
    "Deyv" fırtınası nəticəsində İsveçdə 27 minə yaxın ev təsərrüfatı işıqsız qalıb

