"Deyv" fırtınası nəticəsində İsveçdə 27 minə yaxın ev təsərrüfatı işıqsız qalıb
- 06 aprel, 2026
- 12:44
İsveçdə güclü "Deyv" fırtınasından sonra nəqliyyatın işində və enerji təchizatında ciddi fasilələr davam edir - təxminən 27 min ev təsərrüfatı elektrik enerjisiz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə STV nəşrinin məlumatında deyilir.
Təmir işləri qəza briqadaları üçün təhlükə yaradan güclü külək səbəbindən çətinləşib. "Ellevio" şirkətində bildiriblər ki, elektrik təchizatının bərpa olunacağı dəqiq tarix hələlik məlum deyil.
Fırtına dəmir yolu nəqliyyatının işində də fasilələrə səbəb olub. İsveç Nəqliyyat Administrasiyasının məlumatına görə, vəziyyət gərgin olaraq qalır, bir sıra regionlarda qatarların hərəkəti qismən və ya tamamilə dayandırılıb. Yolların təmizlənməsi işçilərin təhlükəsizliyi ilə bağlı risklər səbəbindən gecikir.
İsveç Meteorologiya və Hidrologiya İnstitutu günün ikinci yarısında xüsusilə ölkənin cənubunda küləyin yenidən güclənəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.