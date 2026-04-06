    В Тбилиси состоялась встреча Ильхама Алиева и Михеила Кавелашвили один на один - ОБНОВЛЕНО

    • 06 апреля, 2026
    • 12:35
    В Тбилиси состоялась встреча Ильхама Алиева и Михеила Кавелашвили один на один - ОБНОВЛЕНО

    6 апреля в Тбилиси состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Грузии Михеилом Кавелашвили один на один.

    Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, в ходе беседы было отмечено, что азербайджано-грузинские двусторонние связи основаны на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, подчеркнуто, что сотрудничество успешно развивается в различных направлениях, в том числе в политической, экономической, энергетической сферах, в области зеленой энергетики, транспорта, инвестиций и др. Была отмечена роль взаимных визитов на различных уровнях в расширении отношений.

    Подчеркнута важность совместно реализуемых Азербайджаном и Грузией транспортных и энергетических проектов, отмечено их стратегическое и экономическое значение.

    На встрече была отмечена роль процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

    Президенты Азербайджана и Грузии выразили удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках международных организаций, провели обмен мнениями о перспективах связей и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    После встречи глава нашего государства оставил запись в памятной книге.

    Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, затем глава нашего государства оставил запись в памятной книге.

    Визит Ильхама Алиева в Грузию Ильхам Алиев Михеил Кавелашвили Азербайджано-грузинские отношения
