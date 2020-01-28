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В этом году центры ASAN xidmət откроются в ряде стран

В этом году центры ASAN xidmət откроются в ряде стран
© Report

"Одним из наших основных направлений деятельности является продвижение ASAN xidmət на международной арене и ее экспорт в другие страны".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2019 года сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, с 13 странами ведется серьезная работа в этом направлении: "В некоторых странах в этом году будут открыты центры ASAN xidmət. Мы работаем над этим".

У.Мехтиев добавил, что идет процесс создания Международной ассоциации ASAN: "В декабре прошлого года был согласован проект устава с 8-ю странами, и теперь эти государства должны ратифицировать документ в своих странах. Это не быстрый процесс, но он должен быть завершен в первой половине года".

Проект Ассоциации подписали Азербайджан, Марокко, Черногория, Малайзия, Индонезия, Афганистан, Турция, Уганда и Объединенные Арабские Эмираты.

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