Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих мест

    Социальная защита
    • 14 ноября, 2025
    • 16:56
    В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих мест

    В январе-сентябре текущего года в Азербайджане создано 77,7 тыс. рабочих мест.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 91,4% приходится на негосударственный сектор.

    За 9 месяцев в стране закрыто 8,2 тыс. рабочих мест, 47,4% из которых приходится на негосударственный сектор.

    27,3% рабочих мест закрыто в связи с приостановкой деятельности предприятий и организаций, а 72,7% - в связи с сокращениями на предприятиях и в организациях.

    Госкомстат занятость
    Azərbaycanda 9 ayda açılmış və bağlanmış iş yerlərinin sayı açıqlanıb
    About 78,000 jobs created in Azerbaijan in nine months

    Последние новости

    17:20
    Фото

    Азербайджан и АБР обсудили новую Стратегию партнерства до 2030 года

    Финансы
    17:20

    Мбаппе выбыл из состава сборной перед матчем в Баку

    Футбол
    17:12

    В Азербайджане сократились инвестиции в сектор информации и связи

    ИКТ
    17:06

    Азербайджан и МАГАТЭ обсудили планы в сфере чистой энергетики

    Энергетика
    17:05

    "Узбекнефтегаз" и "КазМунайГаз" договорились развивать глубокую переработку углеводородов

    В регионе
    17:03

    В Азербайджане за 10 месяцев железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн груза

    Инфраструктура
    17:01

    Масато Канда: АБР готов инвестировать в Азербайджан до $2,5 млрд до 2029 года

    Финансы
    16:56

    В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих мест

    Социальная защита
    16:47

    Грузоперевозки в Азербайджане за 10 месяцев выросли на 2,3%

    Инфраструктура
    Лента новостей