В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих мест
Социальная защита
- 14 ноября, 2025
- 16:56
В январе-сентябре текущего года в Азербайджане создано 77,7 тыс. рабочих мест.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 91,4% приходится на негосударственный сектор.
За 9 месяцев в стране закрыто 8,2 тыс. рабочих мест, 47,4% из которых приходится на негосударственный сектор.
27,3% рабочих мест закрыто в связи с приостановкой деятельности предприятий и организаций, а 72,7% - в связи с сокращениями на предприятиях и в организациях.
