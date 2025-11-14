İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda 9 ayda açılmış və bağlanmış iş yerlərinin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:08
    Azərbaycanda 9 ayda açılmış və bağlanmış iş yerlərinin sayı açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 77,7 min iş yeri açılıb.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinı istinadən xəbər verir ki, bunun 91,4 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb.

    Bundan başqa, 9 ay ərzində ölkədə 8,2 min iş yeri bağlanıb. Bunun isə 47,4 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb.

    İş yerlərinin 27,3 %-i müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin dayandırılması, 72,7 %-i isə üəssisə və təşkilatlardakı ixtisarlar ilə əlaqədar bağlanıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi qeyri-dövlət sektoru iş yerləri
    В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих мест
    About 78,000 jobs created in Azerbaijan in nine months

    Son xəbərlər

    17:22

    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 11 %-dən çox artıb

    İKT
    17:19

    Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:18

    Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaq

    Region
    17:17

    "Zabrat Maşınqayırma Zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıb

    Biznes
    17:15

    ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    17:11

    Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:08

    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    17:07

    Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"

    Futbol
    17:02

    Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti