Azərbaycanda 9 ayda açılmış və bağlanmış iş yerlərinin sayı açıqlanıb
Sosial müdafiə
- 14 noyabr, 2025
- 16:08
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 77,7 min iş yeri açılıb.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinı istinadən xəbər verir ki, bunun 91,4 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb.
Bundan başqa, 9 ay ərzində ölkədə 8,2 min iş yeri bağlanıb. Bunun isə 47,4 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb.
İş yerlərinin 27,3 %-i müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin dayandırılması, 72,7 %-i isə üəssisə və təşkilatlardakı ixtisarlar ilə əlaqədar bağlanıb.
