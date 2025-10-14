В Азербайджане за 8 месяцев родились более 2,2 тыс. близнецов

В Азербайджане в течение 8 месяцев этого года родились 2 152 двойняшек и 78 тройняшек.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

В указанном периоде отделами регистрации районов (городов) Министерства юстиции было зарегистрировано 63 698 новорожденных, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 10,0 до 9,3.

Среди новорожденных доля мальчиков составила 53,1%, а доля девочек - 46,9%.