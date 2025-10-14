Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Азербайджане за 8 месяцев родились более 2,2 тыс. близнецов

    Социальная защита
    • 14 октября, 2025
    • 16:03
    В Азербайджане за 8 месяцев родились более 2,2 тыс. близнецов

    В Азербайджане в течение 8 месяцев этого года родились 2 152 двойняшек и 78 тройняшек.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

    В указанном периоде отделами регистрации районов (городов) Министерства юстиции было зарегистрировано 63 698 новорожденных, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 10,0 до 9,3.

    Среди новорожденных доля мальчиков составила 53,1%, а доля девочек - 46,9%.

    İlin səkkiz ayında 2152 əkiz, 78 üçəm doğulub
    2,152 twins and 78 triplets born in Azerbaijan in 8 months of 2025

