В Азербайджане за 8 месяцев родились более 2,2 тыс. близнецов
Социальная защита
- 14 октября, 2025
- 16:03
В Азербайджане в течение 8 месяцев этого года родились 2 152 двойняшек и 78 тройняшек.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.
В указанном периоде отделами регистрации районов (городов) Министерства юстиции было зарегистрировано 63 698 новорожденных, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 10,0 до 9,3.
Среди новорожденных доля мальчиков составила 53,1%, а доля девочек - 46,9%.
