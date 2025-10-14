İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    İlin səkkiz ayında 2152 əkiz, 78 üçəm doğulub

    Sosial müdafiə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 15:26
    İlin səkkiz ayında 2152 əkiz, 78 üçəm doğulub

    Bu ilin 8 ayında 2152-si əkiz, 78 üçəm doğulub.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, cari ilin səkkiz ayı ərzində Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 63 min 698 doğulan körpə qeydə alınıb və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 10,0-dan 9,3-ə düşüb.

    Doğulan körpələr arasında oğlan uşaqlarının xüsusi çəkisi 53,1 faiz, qız uşaqlarının xüsusi çəkisi isə 46,9 faiz olub.

    Doğulan körpələrdən 2152-si əkiz, 78-i isə üçəm olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi əkiz və üçəm Uşaq
    В Азербайджане за 8 месяцев родились более 2,2 тыс. близнецов
    2,152 twins and 78 triplets born in Azerbaijan in 8 months of 2025

    Son xəbərlər

    16:48

    Braziliya yığması yoldaşlıq görüşündə Yaponiyaya məğlub olub

    Futbol
    16:48

    Banqladeşdə tikiş fabrikində yanğın olub, doqquz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16:45

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən La Liqada növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    16:35

    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    16:34

    Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Region
    16:32
    Foto

    Sahibə Qafarova və Numan Kurtulmuş Məhəmməd İqbalın məqbərəsini və Badşahi məscidini ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    16:30

    Vahid Ələkbərov Tokayevi "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıb

    Energetika
    16:29

    "RETA Proje": Ağalı kəndi türk dünyasına nümunə olacaq "Ağıllı kənd"ə çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:27

    Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti