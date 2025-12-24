AYNA: Şəhərlərarası və şəhərətrafı marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    • 24 dekabr, 2025
    • 18:16
    Saatlı-Masallı və Qazax-Gəncə şəhərlərarası, eləcə də 140A, 511, 553 və 554 nömrəli şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, Saatlı-Masallı marşrutu üzrə fiziki şəxs Ağaşov Əlsafa Tapdıq oğlu, Qazax-Gəncə marşrutları üzrə fiziki şəxslər İsayev Elmar Eldar oğlu və Əhmədov İlqar Elman oğlu, 140A nömrəli şəhərətrafı (Lökbatan qəsəbəsi – Xırdalan dəmiryolu stansiyası) marşrut üzrə hüquqi şəxs "BMH" MMC, 511 nömrəli şəhərətrafı (Aşağı Güzdək qəsəbəsi – Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi) marşrut üzrə hüquqi şəxs "Güzdək Nəqliyyat" MMC, 553 nömrəli şəhərətrafı (Güzdək qəsəbəsi – Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi) və 554 nömrəli şəhərətrafı (Güzdək qəsəbəsi – Lökbatan qəsəbəsi) marşrutları üzrə fiziki şəxs Bayramov Səməd Atakişi oğlu qalib elan olunublar.

    Bildirilib ki, müsabiqə "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənən "Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası"na uyğun təşkil olunur.

    Marşrut xətləri müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq AYNA tərəfindən mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir.

