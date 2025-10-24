Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    В Азербайджане ИИ будет использоваться в сфере занятости и медицины

    Социальная защита
    • 24 октября, 2025
    • 14:50
    В Азербайджане ИИ будет использоваться в сфере занятости и медицины

    Азербайджан планирует внедрить новые решения на основе искусственного интеллекта в сфере занятости, чтобы повысить эффективность взаимодействия между работодателями и соискателями.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций DOST Кянан Акберов на панельной сессии международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" в Баку.

    "В стратегии по искусственному интеллекту на 2025–2027 годы предусмотрено создание специализированных ИИ-решений в сфере занятости. Цель - сделать процесс поиска и подбора кадров максимально удобным как для работодателей, так и для граждан, ищущих работу", - отметил Акберов.

    Он также подчеркнул, что одним из приоритетных направлений является применение искусственного интеллекта в оценке состояния здоровья граждан и определении инвалидности.

    "Мы стремимся снизить нагрузку на врачей с помощью ИИ-инструментов, которые помогут им быстрее и точнее принимать решения", - добавил директор центра.

    искуственный интеллект занятость медицина DOST
    Məşğulluq istiqamətində süni intellekt həllərinin yaradılması nəzərdə tutulur

    Последние новости

    15:01

    Азербайджано-Кыргызский инвестфонд может начать финансировать международные проекты

    Бизнес
    14:51

    Посол Венгрии: Предлагаем реализацию Тюркского геномного проекта

    Бизнес
    14:50

    В Азербайджане ИИ будет использоваться в сфере занятости и медицины

    Социальная защита
    14:46

    В Пакистане при взрыве у автомобиля суперинтенданта погибли трое правоохранителей

    Другие страны
    14:44

    В Азербайджане оценят готовность госструктур к внедрению ИИ

    ИКТ
    14:40

    Утвержден План мероприятий по объявлению города Шуша туристической столицей ОЭС

    Туризм
    14:39
    Фото

    Вернувшимся в село Сейидбейли 18 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    14:34

    Путин позвонил президенту Азербайджана

    Внешняя политика
    14:32

    В поезде на Украине мужчина взорвал гранату: погибли четыре человека и сам нападавший

    Другие страны
    Лента новостей