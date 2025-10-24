В Азербайджане ИИ будет использоваться в сфере занятости и медицины

Азербайджан планирует внедрить новые решения на основе искусственного интеллекта в сфере занятости, чтобы повысить эффективность взаимодействия между работодателями и соискателями.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций DOST Кянан Акберов на панельной сессии международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект - для человека и трансформации" в Баку.

"В стратегии по искусственному интеллекту на 2025–2027 годы предусмотрено создание специализированных ИИ-решений в сфере занятости. Цель - сделать процесс поиска и подбора кадров максимально удобным как для работодателей, так и для граждан, ищущих работу", - отметил Акберов.

Он также подчеркнул, что одним из приоритетных направлений является применение искусственного интеллекта в оценке состояния здоровья граждан и определении инвалидности.

"Мы стремимся снизить нагрузку на врачей с помощью ИИ-инструментов, которые помогут им быстрее и точнее принимать решения", - добавил директор центра.