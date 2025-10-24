İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Məşğulluq istiqamətində süni intellekt həllərinin yaradılması nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    • 24 oktyabr, 2025
    • 13:59
    Məşğulluq istiqamətində süni intellekt həllərinin yaradılması nəzərdə tutulur.

    Məşğulluq istiqamətində süni intellekt həllərinin yaradılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Kənan Əkbərov oktyabrın 24-də Bakıda keçirilən "SOCGOV 2025: Süni zəka insan və transformasiya üçün"beynəlxalq konfransın panel sessiyada deyib.

    Onun sözlərinə görə, məqsəd həm işəgötürən, həm də işaxtaranlar üçün rahat şəraitin yaradılmasıdır:

    "Süni intellekt üzrə 2025-2027-ci illər üzrə strategiyada süni intellekt həllərinin yaradılması nəzərdə tutulur".

    K.Əkbərov bildirib ki, hazırda vətəndaşların sağlamlığının qiymətləndirilməsi ilə əlilliyin müəyyənləşdirilməsi sahəsi üzrə süni intellekt həllərinin tətbiqi əsas məqsədlərdən biridir.

    "Süni intellekt vasitəsilə həkimlərin yükünü azaltmağa çalışacağıq. Bu, həmçinin onların daha tez qərar verməsinə şərait yaradacaq"

    Kənan Əkbərov DOST süni intellekt SOSGOV 2025 məşğulluq
    В Азербайджане ИИ будет использоваться в сфере занятости и медицины

