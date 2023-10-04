В Азербайджане с начала года переданы на усыновление 100 детей

В Азербайджана с начала года переданы на усыновление 100 детей.

В Азербайджане с начала года переданы на усыновление 100 детей.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, среди них 51 мальчик и 49 девочек. В то же время 66 детей переданы на усыновление близким родственникам.

Кроме того, с начала года 126 воспитанников государственных детских учреждений, из которых 67 мальчиков и 59 девочек, вернулись в свои семьи.

Отметим, что в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева с 1 ноября 2019 года вопрос передачи детей на усыновление передан в ведение Министерства труда и социальной защиты населения.