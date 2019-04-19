UNICEF проведет в 2021 году в Азербайджане масштабное исследование индикаторов развития и здоровья детей

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UNICEF поддерживает создание национального плана действий в отношении детей, реализуемый правительством Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на семинаре Национализация Целей устойчивого развития для детей заявила заместитель руководителя азербайджанского офиса UNICEF Минь Юань.

"Среди Целей устойчивого развития 35 непосредственно связаны с развитием детей. Есть тесная связь между развитием страны и развитием детей. Лучшая инвестиция- инвестиция в детей. UNICEF сегодня поддерживает национальный план действий в отношении детей, реализуемый правительством Азербайджана"-, сказала она.

М. Юань также отметила, что со времени начала реализации Целей устойчивого развития прошло 4 года и сегодня есть необходимость в пересмотре части пунктов, связанных с детьми.

"Мы совместно работаем над созданием Национального плана действий касательно детей, который поможет улучшить их благосостояние, защитить их интересы и права. Также UNICEF в 2021 году проведет масштабное демографическое исследование по выявлению индикаторов связанных с развитием и состоянием здоровья детей в Азербайджане. Мы работаем по принципу "никто не должен оставаться в стороне""-, подытожила она.

Она также подчеркнула, что важную роль сыграет правильное распределение бюджета по данной программе, "так как ошибочный подход в этом направлении может лишить нас достижения поставленных Целей устойчивого развития".