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Сахиль Бабаев: В Азербайджане повторную инвалидность получили около 41 тыс. человек

Сахиль Бабаев: В Азербайджане повторную инвалидность получили около 41 тыс. человек "В этом году у порядка 190 тысяч человек истек 5-ти летний срок инвалидности. В связи с этим пособия по инвалидности в этом году не урезались. Ведется переоценка лиц с истекшим сроком инвалидности".
Социальная защита
11 октября 2021 г. 16:31
Сахиль Бабаев: В Азербайджане повторную инвалидность получили около 41 тыс. человек

"В этом году у порядка 190 тысяч человек истек 5-ти летний срок инвалидности. В связи с этим пособия по инвалидности в этом году не урезались. Ведется переоценка лиц с истекшим сроком инвалидности".

Как сообщает западный центр Report, такое мнение высказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, на сегодняшний день более 40 тысяч инвалидов получили повторную инвалидность, что в два раза больше, чем в прошлом году. "Около 41 тысячи наших граждан имеют инвалидность. Более 2 000 тысячам раненых во время Отечественной войны была назначена инвалидность. Этот процесс ведется прозрачно". 

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Версия на английском языке ФотоSahil Babayev: Nearly 41,000 people assigned disabilities
Версия на азербайджанском языке ФотоSahil Babayev: "Bu günədək 41 minə yaxın şəxsə təkrar əlillik təyin edilib"

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