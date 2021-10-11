Сахиль Бабаев: В Азербайджане повторную инвалидность получили около 41 тыс. человек

"В этом году у порядка 190 тысяч человек истек 5-ти летний срок инвалидности. В связи с этим пособия по инвалидности в этом году не урезались. Ведется переоценка лиц с истекшим сроком инвалидности".

"В этом году у порядка 190 тысяч человек истек 5-ти летний срок инвалидности. В связи с этим пособия по инвалидности в этом году не урезались. Ведется переоценка лиц с истекшим сроком инвалидности".

Как сообщает западный центр Report, такое мнение высказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, на сегодняшний день более 40 тысяч инвалидов получили повторную инвалидность, что в два раза больше, чем в прошлом году. "Около 41 тысячи наших граждан имеют инвалидность. Более 2 000 тысячам раненых во время Отечественной войны была назначена инвалидность. Этот процесс ведется прозрачно".