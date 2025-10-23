Репатриированные из Сирии граждане размещены в соцучреждении
Социальная защита
- 23 октября, 2025
- 17:12
Шесть репатриированных из Сирии граждан Азербайджана размещены в социальном учреждении, подведомственном Агентству социальных услуг.
Как сообщает Report, проводится оценка их состояния, оказывается первичная медицинская, социальная и психологическая помощь.
На следующем этапе специалисты агентства и психологи проведут оценку социально-психологического состояния граждан для дальнейших мер поддержки и адаптации.
Последние новости
17:40
Трамп: Саудовская Аравия до конца 2025 года может стать частью Соглашений АвраамаДругие страны
17:40
Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и поддержку УкраиныДругие страны
17:40
До конца года Украина рассчитывает получить финансовую помощь на $15 млрдВ регионе
17:31
Трамп заявил о планах посетить сектор ГазаДругие страны
17:30
Эквадор назначил нового посла в АзербайджанВнешняя политика
17:18
Пезешкиан: Город Урмия некогда был иранским Парижем, вот во что мы его превратилиВ регионе
17:15
Зеленский: Предлагаем Европе изменить порядок очереди по поставкам PatriotДругие страны
17:12
Фото
Репатриированные из Сирии граждане размещены в соцучрежденииСоциальная защита
17:03