Репатриированные из Сирии граждане размещены в соцучреждении

Шесть репатриированных из Сирии граждан Азербайджана размещены в социальном учреждении, подведомственном Агентству социальных услуг.

Как сообщает Report, проводится оценка их состояния, оказывается первичная медицинская, социальная и психологическая помощь.

На следующем этапе специалисты агентства и психологи проведут оценку социально-психологического состояния граждан для дальнейших мер поддержки и адаптации.