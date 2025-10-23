Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Репатриированные из Сирии граждане размещены в соцучреждении

    Социальная защита
    • 23 октября, 2025
    • 17:12
    Репатриированные из Сирии граждане размещены в соцучреждении

    Шесть репатриированных из Сирии граждан Азербайджана размещены в социальном учреждении, подведомственном Агентству социальных услуг.

    Как сообщает Report, проводится оценка их состояния, оказывается первичная медицинская, социальная и психологическая помощь.

    На следующем этапе специалисты агентства и психологи проведут оценку социально-психологического состояния граждан для дальнейших мер поддержки и адаптации.

    Сирия репатриация Азербайджан
    Фото
    Suriyadan Azərbaycana gətirilən 6 nəfər sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib
    Фото
    Citizens repatriated from Syria accommodated in social institution

    Последние новости

    17:40

    Трамп: Саудовская Аравия до конца 2025 года может стать частью Соглашений Авраама

    Другие страны
    17:40

    Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины

    Другие страны
    17:40

    До конца года Украина рассчитывает получить финансовую помощь на $15 млрд

    В регионе
    17:31

    Трамп заявил о планах посетить сектор Газа

    Другие страны
    17:30

    Эквадор назначил нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:18

    Пезешкиан: Город Урмия некогда был иранским Парижем, вот во что мы его превратили

    В регионе
    17:15

    Зеленский: Предлагаем Европе изменить порядок очереди по поставкам Patriot

    Другие страны
    17:12
    Фото

    Репатриированные из Сирии граждане размещены в соцучреждении

    Социальная защита
    17:03

    Трамп: Израиль потеряет поддержку США, если попытается аннексировать Западный берег

    Другие страны
    Лента новостей