Suriyadan Azərbaycana gətirilən 6 nəfər sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib
Sosial müdafiə
- 23 oktyabr, 2025
- 17:03
Suriyadan Azərbaycana repatriasiya olunmuş daha 6 nəfər Sosial Xidmətlər Agentliyinin sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Repatriasiya olunmuş şəxslərlə hazırda Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq sosial xidmət müəssisəsində qiymətləndirmə işləri aparılır, onlara ilkin tibbi, sosial-psixoloji dəstək göstərilir.
Növbəti mərhələdə isə repatriasiya olunmuş şəxslərin Agentliyin sosial işçiləri və psixoloqları tərəfindən sosial-psixoloji vəziyyətləri qiymətləndiriləcək.
