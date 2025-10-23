İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Sosial müdafiə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 17:03
    Suriyadan Azərbaycana gətirilən 6 nəfər sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib

    Suriyadan Azərbaycana repatriasiya olunmuş daha 6 nəfər Sosial Xidmətlər Agentliyinin sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Repatriasiya olunmuş şəxslərlə hazırda Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq sosial xidmət müəssisəsində qiymətləndirmə işləri aparılır, onlara ilkin tibbi, sosial-psixoloji dəstək göstərilir.

    Növbəti mərhələdə isə repatriasiya olunmuş şəxslərin Agentliyin sosial işçiləri və psixoloqları tərəfindən sosial-psixoloji vəziyyətləri qiymətləndiriləcək.

    Suriya Azərbaycan sosial xidmət müəssisəsi repatriasiya
    Foto
    Foto
