İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib

    Digər
    • 23 oktyabr, 2025
    • 13:06
    Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib

    Suriyadan oktyabrın 22-də ikisi qadın, dördü uşaq olmaqla 6 Azərbaycan vətəndaşının ölkəyə repatriasiyası həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının repatriasiyasına məsul olan müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri Suriyaya ezam edilib, repatriantların ilkin tibbi və psixoloji müayinəsinin həyata keçirilməsi təmin olunub.

    Repatriantların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Suriya Azərbaycan repatriasiya

    Son xəbərlər

    13:24

    Azərbaycanın FIFA referisi: "Atletik" - "Qarabağ" matçında ciddi hakim səhvləri görmədim"

    Futbol
    13:18
    Foto

    Növbəti köç Təzəbinə kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:14

    Azərbaycan güləşçisi: "Ermənistanlı idmançıya qalib gələrək bürünc medal qazanmağım sevindirici haldır"

    Fərdi
    13:10

    Bart de Vever: Ukrayna üçün "təzminat krediti" ideyasının dəstəklənməsi üçün şərtlərimiz var

    Digər ölkələr
    13:06

    Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib

    Digər
    13:04

    Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənib

    Sağlamlıq
    13:03

    Nazirlər Kabineti texnoloji biznes inkubatoru rezidentləri ilə bağlı qərar verib

    İKT
    13:02

    Mingəçevirdə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb -YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:01

    İslamiadada Azərbaycanı təmsil edəcək cüdoçular açıqlanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti