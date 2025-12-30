İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    TƏBİB: Bayram günlərində Azərbaycanda 410-a yaxın briqada fəaliyyət göstərəcək

    Sağlamlıq
    • 30 dekabr, 2025
    • 09:20
    TƏBİB: Bayram günlərində Azərbaycanda 410-a yaxın briqada fəaliyyət göstərəcək

    Bayram günlərinə hazırlıq məqsədilə Bakı şəhəri üzrə təxminən 140, ölkənin 61 regionu üzrə isə 270-ə yaxın təcili tibbi yardım briqadası xidmətə hazır vəziyyətə gətirilib.

    TƏBİB-dən "Report"a verilən məlumata görə, bununla bağlı rəhbərlik tibb müəssisələrinə müvafiq tapşırıqlar verib.

    Vətəndaşların təcili tibbi yardıma fasiləsiz çıxışını təmin etmək üçün müvafiq təşkilati tədbirlər görülüb. Tədbirlərə əsasən Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi də gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək.

    Bundan əlavə, tibb müəssisələrində təcili təxirəsalınmaz tibbi yardım, reanimasiya və intensiv terapiya, təxirəsalınmaz cərrahi yardım, travmatoloji yardım, kardioloji və nevroloji təcili yardım, toksikoloji yardım, təcili pediatrik yardım, təcili mamalıq-ginekoloji yardım, habelə laboratoriya və radioloji təxirəsalınmaz diaqnostika xidmətlərinin gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyəti təmin ediləcək.

    Qeyri-iş günlərində xidmətin operativliyinin və keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədilə məsul vəzifəli şəxslərdən ibarət növbətçilik sistemi təşkil olunub, həkim briqadalarının sayı mövcud ehtiyaclara uyğun olaraq formalaşdırılıb. Təcili tibbi yardım briqadaları tibbi avadanlıqlar, dərman preparatları və digər zəruri tibbi vasitələrlə tam təmin edilib.

    Bayram günlərində həm ölkə daxilindən, həm də xarici ölkələrdən, xüsusilə Bakı şəhərinə gələn şəxslərin sayında artım müşahidə olunduğundan, maddi-texniki təminat və kadr resursları bu artıma uyğun şəkildə planlaşdırılıb.

    Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinin fasiləsiz, operativ və səmərəli fəaliyyəti nəzarətdə saxlanılacaq, fövqəladə hallara çevik reaksiya verilməsi təmin ediləcək.

    TƏBİB bayram günləri gücləndirilmiş iş rejimi briqada
    TƏBİB: В Баку в праздничные дни будут действовать 140 бригад, а в регионах - 270

    Son xəbərlər

    10:01

    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 60 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    09:59

    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 3 % azalıb

    İKT
    09:59

    Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

    Energetika
    09:50

    Dövlət Agentliyi Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzv olmaq istəyir

    Daxili siyasət
    09:40

    Türkiyədə İŞİD əməliyyatı: yüzdən çox şübhəli saxlanılıb

    Region
    09:32

    Bu gün Biləsuvar və Lənkəranın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:28

    AQTA sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    09:21

    İspaniya La Liqasında ilin rəmzi komandası müəyyənləşib

    Futbol
    09:20

    TƏBİB: Bayram günlərində Azərbaycanda 410-a yaxın briqada fəaliyyət göstərəcək

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti