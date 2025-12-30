Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    TƏBİB: В Баку в праздничные дни будут действовать 140 бригад, а в регионах - 270

    • 30 декабря, 2025
    • 09:59
    TƏBİB: В Баку в праздничные дни будут действовать 140 бригад, а в регионах - 270

    В рамках подготовки к праздникам 140 бригад скорой неотложной медицинской помощи в Баку и около 270 бригад в 61 регионе страны приведены в состояние готовности.

    Как сообщили Report в TƏBİB, в связи с этим руководство дало соответствующие указания медицинским учреждениям.

    Приняты соответствующие организационные меры для обеспечения бесперебойного доступа граждан к неотложной медицинской помощи. В соответствии с этими мерами Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи также будет работать в усиленном режиме.

    Для обеспечения эффективности и качества обслуживания в нерабочие дни организована система дежурств и сформировано установленное количество медицинских бригад. Бригады скорой медицинской помощи полностью обеспечены медицинским оборудованием, медикаментами и другими необходимыми средствами.

