İspaniya La Liqasında ilin rəmzi komandası müəyyənləşib
Futbol
- 30 dekabr, 2025
- 09:21
İspaniya La Liqasında 2025-ci ilin rəmzi komandası açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, "11-liy"i "Sofascore" tərtib edib.
Mövqelərində ən yüksək liqa reytinqinə malik oyunçular ilin komandasına seçiliblər.
Qapıçı: Joan Qarsiya ("Espanyol" və "Barselona")
Müdafiəçilər: Markos Alonso ("Selta"), Xuan Foyt ("Vilyarreal"), Santyaqo Mourinyo ("Alaves" və "Vilyarreal")
Yarımmüdafiəçilər: Aleks Baena ("Vilyarreal" və "Atletiko"), Cud Bellinqem ("Real), Pedri ("Barselona"), Antoni ("Betis")
Hücumçular: Rafinya ("Barselona"), Kilian Mbappe ("Real"), Lamin Yamal ("Barselona)
