İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İspaniya La Liqasında ilin rəmzi komandası müəyyənləşib

    Futbol
    • 30 dekabr, 2025
    • 09:21
    İspaniya La Liqasında ilin rəmzi komandası müəyyənləşib

    İspaniya La Liqasında 2025-ci ilin rəmzi komandası açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, "11-liy"i "Sofascore" tərtib edib.

    Mövqelərində ən yüksək liqa reytinqinə malik oyunçular ilin komandasına seçiliblər.

    Qapıçı: Joan Qarsiya ("Espanyol" və "Barselona")

    Müdafiəçilər: Markos Alonso ("Selta"), Xuan Foyt ("Vilyarreal"), Santyaqo Mourinyo ("Alaves" və "Vilyarreal")

    Yarımmüdafiəçilər: Aleks Baena ("Vilyarreal" və "Atletiko"), Cud Bellinqem ("Real), Pedri ("Barselona"), Antoni ("Betis")

    Hücumçular: Rafinya ("Barselona"), Kilian Mbappe ("Real"), Lamin Yamal ("Barselona)

    İspaniya La Liqası ilin rəmzi komandası Kilian Mbappe Lamin Yamal Cud Bellinqem

    Son xəbərlər

    10:01

    Azərbaycan qızıl ixracından gəlirini 60 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    09:59

    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 3 % azalıb

    İKT
    09:59

    Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

    Energetika
    09:50

    Dövlət Agentliyi Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzv olmaq istəyir

    Daxili siyasət
    09:40

    Türkiyədə İŞİD əməliyyatı: yüzdən çox şübhəli saxlanılıb

    Region
    09:32

    Bu gün Biləsuvar və Lənkəranın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:28

    AQTA sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    09:21

    İspaniya La Liqasında ilin rəmzi komandası müəyyənləşib

    Futbol
    09:20

    TƏBİB: Bayram günlərində Azərbaycanda 410-a yaxın briqada fəaliyyət göstərəcək

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti