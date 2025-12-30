İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qaxda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    • 30 dekabr, 2025
    • 09:19
    Qaxda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

    Qaxda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, sürücü ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, "VAZ-21099" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü, 1985-ci il təvəllüdlü Tural Məmmədov aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı Qax Rayon Polis Şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

    Qax yol-nəqliyyat hadisəsi avtoqəza Ölüm
    В Гахе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

