Qaxda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb
Hadisə
- 30 dekabr, 2025
- 09:19
Qaxda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, sürücü ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, "VAZ-21099" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü, 1985-ci il təvəllüdlü Tural Məmmədov aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Qax Rayon Polis Şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
