В Гахе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб
Происшествия
- 30 декабря, 2025
- 09:36
В Гахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки ВАЗ-21099 из-за потери управления врезался в дерево.
В результате водитель Турал Мамедов (1985 г.р.) скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
