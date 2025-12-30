Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Гахе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

    Происшествия
    • 30 декабря, 2025
    • 09:36
    В Гахе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

    В Гахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки ВАЗ-21099 из-за потери управления врезался в дерево.

    В результате водитель Турал Мамедов (1985 г.р.) скончался на месте.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    ДТП Гах
    Qaxda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

