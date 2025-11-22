Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Социальная защита
    22 ноября, 2025
    10:22
    Обеспечена занятость 7 027 жителей, переселенных на освобожденные территории

    Обеспечена занятость 7 027 жителей, переселенных на освобожденные территории.

    Об этом сообщает Report, со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Государственное агентство занятости обеспечило работой 4 836 человек по вакансиям, 589 человек были привлечены к программе самозанятости, в рамках которой создали малые семейные хозяйства.

    Еще 1 185 человек являются индивидуально самозанятыми.

    Продолжается организация курсов профессиональной подготовки. Уже 319 жителей проходят обучение на курсах, организованных совместно с работодателями.

