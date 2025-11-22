Обеспечена занятость 7 027 жителей, переселенных на освобожденные территории
Социальная защита
- 22 ноября, 2025
- 10:22
Обеспечена занятость 7 027 жителей, переселенных на освобожденные территории.
Об этом сообщает Report, со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Государственное агентство занятости обеспечило работой 4 836 человек по вакансиям, 589 человек были привлечены к программе самозанятости, в рамках которой создали малые семейные хозяйства.
Еще 1 185 человек являются индивидуально самозанятыми.
Продолжается организация курсов профессиональной подготовки. Уже 319 жителей проходят обучение на курсах, организованных совместно с работодателями.
