İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azad olunan ərazilərə köçürülən sakinlərdən 7 027 şəxsin məşğulluğu təmin edilib

    Sosial müdafiə
    • 22 noyabr, 2025
    • 10:03
    Azad olunan ərazilərə köçürülən sakinlərdən 7 027 şəxsin məşğulluğu təmin edilib

    Azad olunan ərazilərə köçürülən sakinlərdən 7 027 şəxsin məşğulluğu təmin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Dövlət Məşğulluq Agentliyi həmçinin 4 836 nəfərin vakansiya üzrə işlə təminatını həyata keçirib, 589 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilərək bu proqram çərçivəsində öz kiçik ailə təsərrüfatlarını yaradıb.

    1185 nəfər isə fərdi qaydada özünüməşğul şəxslərdir.

    Sakinlər üçün peşə hazırlığı kurslarının təşkili işləri də aparılır. Artıq 319 nəfər sakin işəgötürənlərlə birgə təşkil olunan peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilib.

    Dövlət Məşğulluq Agentliyi Azad olunan ərazilər
    Foto
    Обеспечена занятость 7 027 жителей, переселенных на освобожденные территории

    Son xəbərlər

    10:49

    Banqladeşdə zəlzələ nəticəsində 10 nəfər ölüb, 300 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    10:47
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    10:45

    Azərbaycanda meyvə şirəsi istehsalı cüzi artıb

    ASK
    10:43

    Ermənistan Qara dənizin dibi ilə internet kabeli çəkərkən TRIPP layihəsini nəzərə ala bilər

    Region
    10:32

    BDYPİ: Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmaq qəza riskini artırır

    Daxili siyasət
    10:28

    Şair Arif Buzovnalı vəfat edib

    Ədəbiyyat
    10:17

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı nəqliyyat vasitələri üzrə KASKO sığortası xidmətlərinin təminatçısını dəyişib

    Maliyyə
    10:15

    Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında tüstüdən zəhərlənənlərin son durumu açıqlanıb

    Sağlamlıq
    10:11

    UEFA "Qarabağ"la oyundan əvvəl "Napoli"yə xəbərdarlıq edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti