На освобожденных территориях около 800 жителей создали малый бизнес по программе самозанятости

Около 800 жителей, переселенных на освобожденные территории, получили в рамках программы самозанятости активы в виде товаров и материалов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что благодаря полученным активам они создали малые семейные бизнесы в сферах сельского хозяйства, производства и услуг.

Участники программы сначала проходят обучение по организации и управлению малым бизнесом, после чего получают активы в соответствии с их бизнес-планами.