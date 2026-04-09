На освобожденных территориях около 800 жителей создали малый бизнес по программе самозанятости
09 апреля, 2026
- 13:15
Около 800 жителей, переселенных на освобожденные территории, получили в рамках программы самозанятости активы в виде товаров и материалов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что благодаря полученным активам они создали малые семейные бизнесы в сферах сельского хозяйства, производства и услуг.
Участники программы сначала проходят обучение по организации и управлению малым бизнесом, после чего получают активы в соответствии с их бизнес-планами.
