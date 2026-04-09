    Sosial müdafiə
    • 09 aprel, 2026
    • 12:48
    Azad edilmiş ərazilərdə 800-dək sakin üçün kiçik bizneslər qurulub

    Azad edilən ərazilərə köçürülmüş sakinlərdən ötən dövrdə 800-dək sakinə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində mal və materiallar formasında aktivlər verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, verilmiş aktivlər hesabına onlar kənd təsərrüfatı, istehsal və xidmət sahələri üzrə kiçik ailə bizneslərini yaradıblar.

    Özünüməşğulluq proqramına cəlb olunanlar üçün ilk mərhələdə təlimlər təşkil olunaraq, onlara kiçik biznesin təşkili və idarə olunması ilə bağlı bacarıqlar öyrədilir.

    Təlimləri bitirdikdən sonra isə onlara biznes planlarına uyğun aktivlər verilir.

    На освобожденных территориях около 800 жителей создали малый бизнес по программе самозанятости

