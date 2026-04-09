Azad edilmiş ərazilərdə 800-dək sakin üçün kiçik bizneslər qurulub
Sosial müdafiə
- 09 aprel, 2026
- 12:48
Azad edilən ərazilərə köçürülmüş sakinlərdən ötən dövrdə 800-dək sakinə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində mal və materiallar formasında aktivlər verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, verilmiş aktivlər hesabına onlar kənd təsərrüfatı, istehsal və xidmət sahələri üzrə kiçik ailə bizneslərini yaradıblar.
Özünüməşğulluq proqramına cəlb olunanlar üçün ilk mərhələdə təlimlər təşkil olunaraq, onlara kiçik biznesin təşkili və idarə olunması ilə bağlı bacarıqlar öyrədilir.
Təlimləri bitirdikdən sonra isə onlara biznes planlarına uyğun aktivlər verilir.
13:28
"PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
13:21
"PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
13:21
Səudiyyə Ərəbistanı və İranın XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
13:17
Paşinyan Rusiyaya yenidən səfər edəcəkRegion
13:06
Həsrət Cəfərov: "Hər idmançının arzusu olimpiadada medal qazanmaqdır"Fərdi
13:03
Yaşar Gülər: Aİ-nin üzv olmayan NATO müttəfiqlərini kənarda qoyan yanaşmadan imtinasına ümid edirikDigər ölkələr
13:01
Foto
Əli Əsədov litvalı həmkarı ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
12:59
Qaşım Maqomedov: "Əsas məqsədim Olimpiya çempionu olmaqdır"Fərdi
12:50