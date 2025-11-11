Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Количество искателей убежища в Азербайджане выросло почти на 9%

    Социальная защита
    • 11 ноября, 2025
    • 12:03
    За январь–сентябрь 2025 года в Азербайджан прибыли 61 человек, подавший заявление на получение убежища.

    Как сообщает Report, это на 8,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В указанный период в страну также въехали 293 человека, получившие статус беженца в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 33,2 %.

    Одновременно за девять месяцев в Азербайджан прибыли 617 лиц без гражданства, что на 29,4% меньше, чем за тот же период 2024 года.

    беженцы убежища Азербайджан
    Azərbaycana sığınacaq almaq üçün gələn qaçqınların sayı açıqlanıb
    Number of asylum seekers arriving in Azerbaijan increases in 2025

