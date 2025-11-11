Количество искателей убежища в Азербайджане выросло почти на 9%
Социальная защита
- 11 ноября, 2025
- 12:03
За январь–сентябрь 2025 года в Азербайджан прибыли 61 человек, подавший заявление на получение убежища.
Как сообщает Report, это на 8,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В указанный период в страну также въехали 293 человека, получившие статус беженца в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 33,2 %.
Одновременно за девять месяцев в Азербайджан прибыли 617 лиц без гражданства, что на 29,4% меньше, чем за тот же период 2024 года.
